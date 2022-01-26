Лавров заявил, что Запад очень хочет реальной провокации вокруг Украины

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад хочет настоящей провокации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы российского ведомства, цель действий Запада состоит в попытке подтолкнуть Киев на силовую операцию на территории Донбасса. Другой вероятной причиной, как уточнил Лавров, может быть попытка заставить украинскую столицу отказаться от минских договоренностей.

«Запад очень хочет какой-то реальной провокации», — объяснил глава Министерства иностранных дел в ходе выступления в Госдуме.

Как уточнил Лавров, описать поведение западных стран можно как «немного сюрреалистическое».

«И цель вот такого немножко сюрреалистического поведения Запада — эвакуация, одновременно «запирайте оружие, запирайте боеприпасы», и угрозы России «санкциями из ада», — пояснил министр.

Ранее в Совфеде выступили за поставки оружия республикам Донбасса. Как уверен первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, оружие поможет республикам Донбасса повысить их обороноспособность.

Также РФ отвергла обвинения в контроле над Донбассом.