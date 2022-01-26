Лавров заявил, что жертвующих национальными интересами в угоду Запада стран все меньше

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сегодня стран, жертвующих своими национальными интересами в угоду Запада, становится все меньше. Соответствующее заявление дипломат сделал во время выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания Государственной думы, передает ТАСС.

По его словам, мир уже давно не является американоцентричным или западоцентричным.

«Жертвовать коренными национальными интересами, таскать, как говорится, каштаны из огня для старших товарищей из Вашингтона и Брюсселя желающих все меньше», — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров добавил, что большинство стран разделяют принципиальные подходы России и выступают против идеологии Запада и геополитических «игры с нулевой суммой».

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в интервью «Газете.Ru» заявил, что западные страны стали жертвой своей собственной пропаганды, о чем свидетельствует поражение США в Афганистане, а до этого в Ираке.