Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Совфеде призвали Россию поставить оружие в республикам Донбасса 14:49
Сбер профинансирует автокомпанию Chery почти на 1 млрд рублей 14:49
Пассажиры рейса Стамбул — Москва третьи сутки не могут улететь из-за снегопада 14:48
Музеи Крыма подали кассацию на решение суда передать скифское золото Киеву 14:47
Захарова высмеяла слова Блинкена об агрессии России 14:47
В Совфеде раскрыли выгоду от конфликта в Донбассе для Украины и Запада 14:41
Матч Медведева и Оже-Альяссима на Australian Open прерван 14:37
Бородина рассказала, как на нее напал вооруженный преступник 14:34
Тиктокерша показала, как сделать вкуснее растворимую лапшу 14:32
Лавров заявил, что жертвующих национальными интересами в угоду Запада стран все... 14:32

Президент Латвии обвинил Россию в желании восстановить «советскую империю»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Президент Латвии Эгилс Левитс уличил Россию в желании восстановить «советскую империю». Об этом сообщает портал Delfi.

«Вторжение России в Грузию в 2008 году и ее агрессия против Украины, которая длится с 2014 года, демонстрирует намерение возобновить советскую империю, рухнувшую в 1990-1991 годах благодаря попыткам угнетенной нации восстановить свободу. Российское политическое мышление застряло в категориях империализма XIX века», — сказал он. При этом президент Латвии уверен, что при всем желании Москва «не сможет повернуть колесо истории вспять».

Кроме того, Левитс поблагодарил США за открытость и готовность прислать в Латвию больше своих войск для «укрепления безопасности в регионе».

Ранее «Газета.Ru» передавала слова члена палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, что Соединенные Штаты и Россия снова оказались в состоянии «холодной войны». По его утверждению, российские власти «хотят восстановить славу былой советской империи»

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть