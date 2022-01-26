Президент Латвии обвинил Россию в желании восстановить «советскую империю»

Президент Латвии Эгилс Левитс уличил Россию в желании восстановить «советскую империю». Об этом сообщает портал Delfi.

«Вторжение России в Грузию в 2008 году и ее агрессия против Украины, которая длится с 2014 года, демонстрирует намерение возобновить советскую империю, рухнувшую в 1990-1991 годах благодаря попыткам угнетенной нации восстановить свободу. Российское политическое мышление застряло в категориях империализма XIX века», — сказал он. При этом президент Латвии уверен, что при всем желании Москва «не сможет повернуть колесо истории вспять».

Кроме того, Левитс поблагодарил США за открытость и готовность прислать в Латвию больше своих войск для «укрепления безопасности в регионе».

Ранее «Газета.Ru» передавала слова члена палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, что Соединенные Штаты и Россия снова оказались в состоянии «холодной войны». По его утверждению, российские власти «хотят восстановить славу былой советской империи»