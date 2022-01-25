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Госдума приняла в первом чтении законопроект о местном самоуправлении

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Фотослужба Госдумы РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на формирование одноуровневой системы местного самоуправления в России, сообщается на сайте нижней палаты.

Законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенций органов местного самоуправления. Одноуровневая система позволит по-новому организовать власть на местах, в основе будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению

Также усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед губернатором.

Кроме того, для всех должностных лиц местного самоуправления будет установлен один срок полномочий длительностью в пять лет.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах. Согласно новому закону, отменяется запрет на пребывание в должности главы субъекта более двух сроков подряд. Число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов.

Кроме того, документ запрещает использовать слово «президент» для называния глав регионов — теперь эта должность будет называться «глава субъекта РФ».

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