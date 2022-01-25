На Украине отказались «выполнять указания большой державы»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не примет уступок, которые сделаны без обсуждения с Киевом, сообщает телеканал CNN.

«Если кто-либо сделает какие-либо уступки относительно Украины за спиной Украины, прежде всего мы их не примем. Мы не поставим себя в положение страны, которая поднимает трубку, выслушивает указания большой державы и выполняет их», — объявил глава министерства.

Как отметил Кулеба, украинцы заплатили большую цену — включая «более 15 тыс. погибших граждан» — за то, чтобы отстоять право собственноручно выбирать будущее и дальнейшую судьбу для самих себя.

Ранее министр заявил, что предложение КПРФ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР является частью «стратегии России по эскалации напряженности».