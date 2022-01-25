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Экс-советник Меркель заявил о попытках России «воссоздать СССР»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике и бывший постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил, что президент России Владимир Путин пытается «воссоздать СССР».

«Он (Путин. — прим. «Газеты.Ru») неоднократно заявлял, что распад СССР был крупнейшей геополитической катастрофой двадцатого века, и он пытается воссоздать c нынешней Россией нечто стилистически подобное. Украину как страну, выбравшую путь демократии с выборами и демократическими институтами, он боится», — выразил мнение Хойсген в интервью Deutsche Welle.

Политик считает, что президент России «пытается дестабилизировать Украину и ЕС», чтобы россияне не захотели такой же жизни, как на Украине.

Ранее о том, что Москва хочет якобы восстановить сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

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