Токаев сменил главу ЦИК республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Берика Имашева. Соответствующий указ опубликован во вторник, 25 января, на сайте главы государства.

Отмечается, что Имашев приходится сватом старшей дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, депутата мажилиса (нижней палаты) парламента Дариги Назарбаевой.

Новым председателем ЦИК Казахстана назначен Токаев Нурлан Абдиров.

«Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», — говорится в тексте указа.

Уточняется, что другим указом Токаев прекратил полномочия депутата сената парламента Абдирова в связи с переходом на другую должность.

Ранее депутат мажилиса парламента Казахстана Ерлан Саиров прокомментировал кадровые перестановки в республике, в частности отставки близких к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву. Речь идет об увольнениях с руководящих постов двух зятьев Назарбаева — Димаша Досанова и Кайрата Шарипбаева.

По словам Саирова, эти знаковые кадровые решения являются частью программы президента Казахстана Токаева, предполагающего деолигархизацию экономики.