Законопроект о санкциях США против России могут изменить

Восемь сенаторов от демократической и республиканской партий США провели переговоры по изменению законопроекта о санкциях в отношении России в случае ее вторжения на Украину. Об этом сообщает издание Politico.

В ходе переговоров между четырьмя демократами и четырьмя республиканцами касательно законопроекта председателя сенатского комитета по международным отношениям Боба Менендеса обсуждалось внесение поправок, позволяющих предоставить Украине больше помощи для укрепления безопасности, а также наделить президента США Джо Байдена полномочиями по немедленным санкциям. Обновленный законопроект также позволит американскому лидеру отказаться от санкций, если ситуация потребует снижения напряженности.

Однако, по данным источника издания, переговоры пока находятся на самой ранней стадии.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что США считают угрозу санкций более эффективным средством сдерживания России, чем их немедленное применение.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по мнению Вашингтона, немедленное введение санкций против России приведет к утрате необходимого эффекта. По словам главы Госдепа, основная цель санкций — «сдерживание российской агрессии» и если их использовать сейчас, то «мы потеряем сдерживающий эффект».