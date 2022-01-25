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На Украине назвали «мощным сигналом» встречу советников «нормандской четверки»

Глава офиса Зеленского Ермак назвал «мощным сигналом» встречу советников «нормандской четверки»

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РИА «Новости»

Встреча политических советников стран «нормандского формата» (Германии, России, Украины и Франции) состоится 26 января в Париже и будет «мощным сигналом», что переговорный процесс был разблокирован. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РИА «Новости».

«Украинская делегация отправляется послезавтра в Париж, где пройдет заседание политсоветников «нормандского формата». Это сильный и мощный сигнал, что наконец удалось разблокировать «нормандский формат», все представители подтвердили свое участие», — сказал Ермак.

По его словам, у украинской стороны есть «своя позиция по каждому из пунктов» минских договоренностей.

«Я думаю, что мы будем иметь возможность полностью пройтись по минским договоренностям <...> Я надеюсь, что это будет конструктивный диалог, который будет длиться по времени столько, сколько будет нужно… Мы будем выполнять минские договоренности исключительно в украинских интересах и исключительно в соответствии с нормами международного права», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что встреча пройдет 25 января, и с российской стороны в ней будет участвовать заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Планируется, что стороны будут обсуждать, в том числе, урегулирование конфликта на востоке Украины.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как жители Донбасса отказались признавать новую власть после госпереворота в стране. В 2015 году главы стран «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений, принятых 19 сентября 2014 года. В том же году Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, однако он так и не вступил в силу.

Позднее Кабмин Украины решил отозвать законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», который устанавливает правила переходного периода в Донбассе.

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