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Толстой назвал последствия ущемления прав российской делегации в ПАСЕ

Толстой: Россия покинет заседание ПАСЕ при ущемлении прав своих парламентариев

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой заявил, что любое ущемление в правах российских парламентариев приведет к тому, что РФ покинет организацию, написал он в своем Telegram-канале.

«Наши дорогие друзья из Прибалтики и с Украины не изменяют своим традициям: в первый день зимней сессии ПАСЕ они оспорили полномочия российской делегации. Как, впрочем, они это делают каждый год <…> Наша позиция остается неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведет к тому, что мы покинем сессию», — отметил Толстой.

Он подчеркнул, что российская делегация готова работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации.

Ранее стало известно, что члены ПАСЕ на открытии зимней сессии оспорили полномочия российской делегации по инициативе парламентариев от Литвы и Украины. Протесты будут переданы в соответствующие комитеты. Дебаты по вопросу полномочий российской делегации в ПАСЕ предлагается провести 26 января.

В январе 2021 года парламентская ассамблея Совета Европы закрепила в своем регламенте возможность использования трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава СЕ, который может быть активирован при серьезных нарушениях правил организации и поддержке не менее трети участников ПАСЕ. Основная цель механизма — обеспечение выполнения страной-участницей своих обязательств перед организацией.

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