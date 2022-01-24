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В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина и Байдена

Песков: контакты России и США могут обсуждаться только после ответа на российские предложения госбезопасности

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам представителя Кремля, новые контакты президентов могут состояться при необходимости, но сейчас конкретного понимания на этот счет нет.

«При необходимости ничего нельзя исключать, в том числе и общения на высшем уровне», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что вопросы о графике продолжения российско-американских контактов будут ставиться только после получения письменного ответа на российские предложения по гарантиям безопасности.

Предложения были опубликованы российским МИДом в декабре. Затем Владимир Путин и Джо Байден обсудили их в ходе телефонного разговора 31 декабря 2021 года, впоследствии в Женеве прошли консультации по теме в рамках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ, а 21 января состоялась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкеном. К настоящему времени ответ от США на предложения Москвы так и не был получен.

Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Соединенные Штаты готовы к дальнейшим переговорам на уровне президентов обеих стран, «если это будет полезным».

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