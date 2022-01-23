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Премьер Молдавии заявила, что не доверяет главе «Молдовагаза»

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не доверяет главе «Молдовагаза» Владимиру Чебану.

«Хочу напомнить, что руководитель «Молдовагаза» может быть назначен только с согласия Российской Федерации», — сказала она в интервью ZDG.

На уточняющий вопрос о том, доверяет ли она Чебану, премьер ответила «нет».

Ранее Гаврилица сообщила, что власти страны воспринимают письмо «Газпрома», в котором российская компания сообщает о прекращении поставок газа за неуплату, как недружественный жест.

20 января парламент Молдавии объявил чрезвычайное положение на территории страны на фоне «газового кризиса». ЧП будет действовать в течение 60 дней. По словам премьер-министра республики, к кризисной ситуации привел результат коммерческих отношений между «Молдовагазом» и российским «Газпромом».

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