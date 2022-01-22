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Украинский генерал раскрыл сценарий «молниеносной атаки» России на Украину

Генерал ВСУ Кривонос: Россия может быстро «атаковать» Украину с аэродромов у Киева

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Администрация Президента Украины

Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что Россия сможет быстро атаковать Украину, если высадит свой воздушный десант на ближайших к Киеву аэродромах. Об этом он рассказал в эфире телеканала в UKRLIFE.TV.

По словам Кривоноса, российские войска могут воспользоваться аэродромами в радиусе менее 50 километров от украинской столицы.

«Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта», — отметил военный.

Кривонос полагает, что первый эшелон из вертолетов способен обойти украинские системы противовоздушной обороны и впоследствии установить контроль над аэропортами. По мнению генерала, вся эта операция может быть осуществлена в короткие сроки.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия и Украина уже воюют друг с другом. Он выразил уверенность, что все граждане будут защищать свою страну от РФ, а не только военные. Зеленский также предположил, что российские войска оккупируют Харьков. Слова украинского лидера позднее пришлось объяснять его пресс-секретарю.

В последние месяцы на Западе, и Украине в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.

В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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