Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Румыния ответила на призывы России вывести силы НАТО с ее територии 16:41
Аналитик объяснил отказ Германии выплачивать компенсацию за «Северный поток... 16:41
Адвокат Федосеевой-Шукшиной уточнила слухи о переезде актрисы в дом престарелых 16:40
Житель Флориды напал на медведя, чтобы защитить своих собак 16:32
Документ о признании ЛНР и ДНР получит оценку Госдумы 16:32
В Еарокомиссии заявили о намерении изучить мнение Украины... 16:32
Блинкен прокомментировал возможную встречу президентов России и США 16:31
В РФС отреагировали на возможный перенос стыковых матчей из «Лужников» 16:29
«Серые» дилеры начали завозить в Россию автомобили, созданные... 16:28
МИД Швеции заявил о риске нападения России на Украину 16:28

Блинкен рассказал о выборе, перед которым стоит Россия

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия стоит перед выбором «переговоров или конфликта». Об этом он сообщил журналистам по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

По его словам, США готовы к обоим вариантам. Он подчеркнул, что пересечение российскими войсками границы Украины будет считаться вторжением и повлечет ответ.

Ранее Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном подверг критике мышление западного мира.

В качестве примера глава МИД РФ привел в пример цитату экс-главы дипломатии Европейского союза Федерики Могерини: «Когда ЕС находится в регионе, другим странам там делать нечего».

Он призвал «по-взрослому» подумать о том, как жить в современном мире, сделать его безопасным с точки зрения происходящих изменений климата, других глобальных угроз, терроризма, наркотрафика, здоровья людей, которые подвергаются жутким опасностям в связи с пандемией коронавируса.

В пятницу, 21 января, в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть