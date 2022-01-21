Блинкен рассказал о выборе, перед которым стоит Россия

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия стоит перед выбором «переговоров или конфликта». Об этом он сообщил журналистам по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

По его словам, США готовы к обоим вариантам. Он подчеркнул, что пересечение российскими войсками границы Украины будет считаться вторжением и повлечет ответ.

Ранее Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном подверг критике мышление западного мира.

В качестве примера глава МИД РФ привел в пример цитату экс-главы дипломатии Европейского союза Федерики Могерини: «Когда ЕС находится в регионе, другим странам там делать нечего».

Он призвал «по-взрослому» подумать о том, как жить в современном мире, сделать его безопасным с точки зрения происходящих изменений климата, других глобальных угроз, терроризма, наркотрафика, здоровья людей, которые подвергаются жутким опасностям в связи с пандемией коронавируса.

В пятницу, 21 января, в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.