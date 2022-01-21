Рябков: России предстоит принять серьезные политрешения при провале переговоров с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ предстоит принять серьезные политические решения в случае провала переговоров с США по вопросам гарантий безопасности. Об этом он сказал в эфире «Россия-24».

«Пока формального, письменного ответа со стороны США и НАТО на наши предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придется принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны», — сказал дипломат.

Также он подчеркнул, что Россия не угрожает ни одной стране, и не хочет ни с кем конфликта.

«Мы не хотим конфликта. Мы ни на кого не нападаем, мы никому не угрожаем. Мы хотим надежно обеспечить наши интересы», — сказал Рябков.

В пятницу, 21 января, в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры длились полтора часа. Предполагается, что они обсуждали предложения Москвы по гарантиям безопасности.