Российское консульство подарило на день рождения выход из гражданства

Генеральное консульство России в латвийской Лиепае рассказало об освобождении обратившегося за выходом из гражданства от уплаты консульского сбора в честь его дня рождения.

Дипломаты написали, что приняли во внимание «жизненную позицию и сложное материальное положение Мартина Павловича Л.», который, по их словам, не мог самостоятельно оплатить услуги по выходу из гражданства России и собирал на это деньги.

«С большим удовольствием [консульство] приняло решение освободить упомянутого выше заявителя от необходимости оплачивать требуемые консульские сборы. Поздравляем Мартина Павловича Л. с Днем рождения», — говорится в посте.

Сам Мартин Левушканс у себя на странице в Twitter назвал этот пост «цирковым представлением», предложив перечислить кому-то собранную сумму. До этого рожденный в Сибири молодой человек писал, что планирует получить латвийское гражданство.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что обвиняемый в шпионаже в пользу России депутат Сейма Латвии Янис Адамсонс вышел на свободу под залог в размере €30 тыс.