Лукашенко призвал Запад «не связываться» с Союзным государством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Запад от попыток напасть на Союзное государство, заявив, что Западу не надо с ним «связываться», передает «БелТА».

Он подчеркнул, что Белоруссия и Россия не хотят войны, потому что помнят события Великой Отечественной войны и потому что война — это «тяжело и плохо».

«С нами не надо связываться. Нас невозможно победить. И по духу мы люди такие, что невозможно победить, и по территории: от Бреста до Владивостока — уже многие пробовали, мы помним. Чем закончилось — понятно. Поэтому не надо нас дергать. Мы никому в огород не лезем, у нас достаточно земли. Дай бог ее удержать и освоить. Вот наши цели. Но еще раз повторяю, если кто-то не вразумил: мало не покажется», — сказал белорусский лидер.

Он также указал, что если против Союзного государства начнут разворачивать армии, ставить на грань выживания разного рода санкциями, запугивать и угрожать, то Белоруссия и Россия тогда «ломанут так, что мало не покажется».

Лукашенко отметил, что в этой непростой обстановке Россия и Белоруссия договорились провести совместные внеплановые мероприятия на западных рубежах Союзного государства, а сегодня в западном и южном регионе, «белорусском балконе», требуется провести «солидные учения», так как у южной границы Союзного государства идет наращивание военного контингента Украиной.

Ранее Лукашенко сообщил, что в феврале пройдут совместные белорусско-российские военные учения «Союзная решимость».