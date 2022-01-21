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Лавров рассказал об ожиданиях от переговоров с США по гарантиям безопасности

Лавров: мы тоже не ждем прорыва от встречи с Блинкеном по предложениям о гарантиях безопасности

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, заявил, что не ожидает прорыва в переговорах по гарантиям безопасности, сообщает РИА «Новости».

Он напомнил о заявлении Блинкена в рамках недавнего турне в европейские страны. Тогда госсекретарь отметил, что США не ожидают прорыва от грядущей встречи.

«Мы тоже не ждем прорыва от этой встречи. Мы ждем ответов на наши предложения. Предложения предельно конкретные, и ожидаем таких же конкретных ответов в русле и полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности, чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны», — объяснил Лавров.

По его словам, российской стороне «очень интересно услышать», каким образом американцы трактуют «свои обязательства».

Ранее стало известно, что встреча Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном началась с рукопожатия.

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