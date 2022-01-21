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В Крыму назвали источник сообщений о «минировании» школ

Глава Крыма Аксенов: сообщения о «минировании» школ пришли из-за рубежа

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал в Telegram ситуацию с поступающими анонимными сообщениями о «минировании» образовательных учреждений Севастополя, Симферополя и Керчи.

По словам Аксенова, эти сообщения поступают из-за рубежа.

«Враги не спят. <...> Это не внутрироссийские провокаторы, а именно заграничные», — отметил глава Крыма.

Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле, правоохранительные органы мобилизованы. Он попросил жителей соблюдать спокойствие и порядок при эвакуации и следовать правилам безопасности.

«Проверки продолжаются, это необходимая в подобных случаях мера. Параллельно идут мероприятия по выявлению провокаторов, которые отправляют сообщения. О результатах сообщим дополнительно», — отметил Аксенов.

Ранее 21 января стало известно о «минировании» ряда образовательных учреждений Симферополя и Севастополя. За несколько дней до этого по российским регионам, в том числе в Севастополе, также прокатилась волна «минирований». Все сообщения оказались ложными.

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