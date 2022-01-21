Зеленский призвал ввести санкции против России «уже сейчас»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post, что Россия сможет справиться с введенными против нее новыми санкциями, и выступил с призывом ввести их «уже сейчас».

Он возмутился, что украинские партнеры говорят о введении санкций только после того, как произойдет «вторжение» России на Украину.

«Возникает вопрос: почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации? Зачем вам санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины?» — заявил Зеленский.

При этом он указал, что выступает против войны и за диалог с Россией, но просит США «помочь найти формат» этого диалога.

Ранее американский конгрессмен Джим Бэнкс представил новый законопроект санкций против России, в частности против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы Минздрава РФ Михаила Мурашко и других. Проект также предлагает запретить операции с российским госдолгом и ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2» и связанных с ним организаций и их акционеров.

Кроме того, группа сенаторов США во главе с демократом Робертом Менендесом представила еще один законопроект о новых ограничениях на случай «нападения» России на Украину. В документе говорится о возможности введения ограничений против секторов российской экономики, включая нефтегазовую отрасль и банковскую сферу, а также отключение страны от международной расчетной системы SWIFT.