Японский МИД не смог ответить на вопрос про «вторжение» России на Украину

Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси ушел от ответа про возможные действия в случае эскалации на Украине, сообщает ТАСС.

«Что касается вопроса о нашем подходе в случае вторжения России, то он затрагивает гипотетическое событие, поэтому я предпочту не отвечать на него. Между тем мы будем действовать надлежащим образом», — заявил Хаяси.

Глава японского внешнеполитического ведомства отметил, что в обращении от 19 января к находящимся в Украине японским подданным он призвал соблюдать осторожность.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины начало рассылать по функционирующим в Киеве предприятиям инструкцию на случай начала войны.

В последние месяцы в западных СМИ, а также на Украине, заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

До этого президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook выложил видеообращение к нации, где призвал украинцев не паниковать из-за конфронтации с Россией.