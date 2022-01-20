В США оценили ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ситуацию, которая сложилась вокруг Украины, «кризисом с глобальными последствиями», передает ТАСС.

По словам главы американского Госдепа, для его решения требуются внимание и действия международного сообщества.

«Однако я не верю, что завтрашняя встреча с (Главой МИД России — «Газета.Ru») Сергеем Лавровым в Женеве сможет в корне изменить ситуацию. США и их союзники получили от России отказ в ответ на дипломатические предложения в духе взаимности», — заявил Блинкен.

Ранее президент США Джо Байден высказал мнение, что украинский кризис может непреднамеренно перерасти в войну.

В том же выступлении он заявил, что президент России Владимир Путин сейчас находится перед «суровым выбором» — эскалация вокруг Украины либо дипломатическое решение ситуации.

Глава Белого дома также выразил уверенность, что российский лидер не хочет полномасштабной войны с западными странами.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.