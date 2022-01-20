Глава МИД Германии ответила на вопрос о поставках оружия Киеву

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия традиционно воздерживается от поставок вооружения в регионы конфликта. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Германия традиционно занимает отстраненную позицию в отношении экспорта вооружений в регионы конфликта», — сказала она.

Ранее представитель минобороны ФРГ заявил, что Германия продолжит придерживаться политики запрета на продажу оружия в страны с территориальными конфликтами, в частности, Украине.

До этого глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн отметила, что считает уместным рассмотреть вопрос о поставках на Украину «оборонительного вооружения».

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник сообщил, что Украина ожидает от ФРГ передачу военных кораблей и современных систем противовоздушной обороны (ПВО). Как подчеркнул украинский дипломат, сейчас Киеву нужно оружие для обороны. При этом Мельник допускает, что у Берлина не хватает «политической воли» на обеспечение украинской стороны вооружениями.