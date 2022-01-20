В МИД рассказали, как Украина осталась у разбитого корыта

Украина не представляет самостоятельной ценности для Запада, ее рассматривают прежде всего как геополитический плацдарм против России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат напомнила, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в январе заявил, что членство Украины в Европейском союзе не стоит на повестке дня.

Захарова отметила, что после распада СССР Украина была одной из наиболее развитых союзных республик, она была «процветающей, богатой, развитой страной». Государство начало разрушаться, выбрав прозападный курс, практически были сведены на нет цепочки промышленных, научно-инновационных связей с Россией и другими странами-участниками евразийской интеграции.

«Сведена к минимуму свобода перемещения между Украиной и Россией. В итоге Украина оказалась просто у разбитого корыта и перед закрытыми дверьми на пороге, а может, даже и на задворках Евросоюза, потому что с тем колоссальным объемом проблем никто не хочет иметь дело», — сказала Захарова.

По ее словам, непосредственно украинские политики, а не народ, загнали себя на обочину набирающих оборот процессов евразийской интеграции.

Ранее Захарова заявила, что Великобритания уже на протяжении нескольких дней военными самолетами отправляет оружие на Украину.