На Украине заявили о готовности провести переговоры с США и Россией на уровне глав МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов провести трехсторонние переговоры с американским и российским коллегами при условии согласия главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом украинский дипломат сказал во время брифинга, передает ТАСС.

«В ходе состоявшихся в среду (19 января — прим.) переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном я подтвердил готовность к трехсторонней встрече на уровне глав МИД США, РФ и Украины, если Лавров согласится», — сказал Кулеба.

19 января президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в Киеве, в ходе которых, в том числе, обсудили предоставление американской военной и экономической помощи Украине.

Кроме того, Блинкен заверил Зеленского в том, что Россия столкнется с «непосильными издержками» в случае вторжения на Украину со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Последние месяцы в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщениями о «российском вторжении» страны Запада пытаются скрыть свои подготовки к провокациям против Украины.