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Захарова прокомментировала слова главы МИД Канады о «павших в войне с Россией» украинцах

Захарова назвала лжесвидетельством твит главы МИД Канады о «павших в войне с РФ» украинцах

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МИД России/VK

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава МИД Канады Мелани Жоли лжесвидетельствует, называя украинцев, погибших в ходе внутриукраинского конфликта, «павшими в войне с Россией». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Если министр занималась наследием своей страны, она, наверное, должна знать, что такое гражданское противостояние», — написала она.

По ее словам, бомбардировки НАТО в Югославии проходили при участии шести канадских самолетов.

«Знаете, госпожа Жоли, сколько тогда детей погибло? Так вот, в следующий раз захочется лжесвидетельствовать про других, расскажите правду о себе», — добавила она.

Ранее посольство России в Оттаве выразило недоумение на фоне заявления главы МИД Канады Мелани Жоли о якобы развернутой войне между Украиной и Россией. Об этом сообщается на сайте посольства России в Канаде.

Как утверждала Жоли, из военного конфликта на «восточном фронте» погибли «тысячи украинских солдат».

В ведомстве считают, такие формулировки со стороны канадского кабинета является искажением действительности. Также подобные слова не способствуют усилиям по стабилизации обстановки и возобновлению урегулирования внутриукраинского конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.

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