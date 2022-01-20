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В Госдуме высказались об инициативе по признанию ДНР и ЛНР

Депутат Водолацкий: заявление о признании ЛНР и ДНР может спровоцировать переговорщиков со стороны США и НАТО

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Фотослужба Госдумы РФ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС выразил мнение, что предложение КПРФ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР было поспешным и может повлечь за собой негативные последствия для России.

«Заявление о признании ЛНР и ДНР может спровоцировать переговорщиков со стороны США и НАТО на то, чтобы назвать Россию агрессором и обвинить в том, что мы хотим забрать пол-Украины», — объяснил Водолацкий.

По его словам, прежде всего, необходимо добиться от США и НАТО письменных ответов на гарантии безопасности. В случае, если никаких комментариев не последует, то тогда Россия, как объяснил парламентарий, может заняться воплощением в жизнь «плана «Б», в рамках которого упомянутое заявление представителей КПРФ способно «найти реализацию». Он напомнил, что исторически ЛНР и ДНР не входили в состав Украины.

«Территории ЛНР и ДНР — это историческая территория Всевеликого войска Донского, когда это была административно-территориальная единица. В 1922 году эти земли незаконно были переданы Советом народных комиссаров во вновь создаваемую Украинскую ССР. Поэтому там никогда не было ничего украинского, там всегда был наш язык, наша культура, 90% людей там имеют родственников на территории Ростовской области. Большевики решили разделить людей, это страшная трагедия», — сказал зампред Госдуму по делам СНГ.

Ранее стало известно, что депутаты от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные республики Донбасса.

В Кремле пока не ознакомились с проектом обращения.

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