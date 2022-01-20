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Верховный суд США не разрешил Трампу заблокировать документы, касающиеся штурма Капитолия

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Patrick Semansky/AP

Американский Верховный суд отклонил ходатайство 45-го президента США Дональда Трампа о блокировке архивных документов Белого дома, связанных с штурмом Капитолия в начале прошлого года. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

Теперь национальный архив Соединенных Штатов может передать комитету американской палаты представителей, расследующему захват Капитолия сторонниками Трампа, сведения о действиях его администрации в момент штурма.

Ранее генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс ходатайствовала о принуждении экс-президента и двух его детей — Иванки и Дональда-мл. — к даче показаний об активах и ключевых объектах недвижимости Трампов, расположенных на Манхэттене.

До этого Трамп заявил на митинге в Аризоне, что вернется в Белый дом в 2024 году. Он отметил, что в текущем году республиканцы должны получить большинство в обеих палатах конгресса.

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