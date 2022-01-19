Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Кремле рассказали, окунался ли Путин в прорубь на Крещение 12:56
Звезда «Сверхъестественного» рассказал о тайном проекте Warner Bros. 12:55
Помощник президента Турции заявил, что его слова про ОДКБ неправильно поняли 12:55
В Кремле отказались комментировать вопрос приостановки поставок газа в Молдавию 12:51
Песков рассказал, крещены ли внуки Путина 12:51
В Кремле ответили на предложение Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского... 12:50
Психологи выяснили, какие фото публикуют готовые к длительным отношениям мужчины 12:43
Россияне выбрали самые ожидаемые автомобили 2022 года 12:42
В МИДе КНР считают, что дискредитация ОИ наносит ущерб интересам спортсменов 12:41
«Газпром» пригрозил остановить поставки газа в Молдавию 12:37

США подтвердили выделение Украине военной помощи на $200 млн

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине дополнительную военную помощь на $200 млн «на фоне растущих опасений по поводу российского вторжения». Об этом сообщает Al Arabia со ссылкой на источник в Белом доме.

«Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и будем продолжать оказывать Украине необходимую поддержку», — приводит издание слова чиновника администрации. При этом, какое именно вооружение будет поставлено на Украину, он не уточнил.

В среду с рабочим визитом на Украину прибыл Госсекретарь США Энтони Блинкен. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от европейской страны летальное оружие, в частности боевые корабли и системы ПВО.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть