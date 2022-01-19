США подтвердили выделение Украине военной помощи на $200 млн

Администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине дополнительную военную помощь на $200 млн «на фоне растущих опасений по поводу российского вторжения». Об этом сообщает Al Arabia со ссылкой на источник в Белом доме.

«Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и будем продолжать оказывать Украине необходимую поддержку», — приводит издание слова чиновника администрации. При этом, какое именно вооружение будет поставлено на Украину, он не уточнил.

В среду с рабочим визитом на Украину прибыл Госсекретарь США Энтони Блинкен. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от европейской страны летальное оружие, в частности боевые корабли и системы ПВО.