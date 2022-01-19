Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Госдуме считают, что Россия имеет хорошие шансы на проведение Евро-2032 11:21
На Байконуре объявили режим повышенной опасности из-за угрозы теракта 11:20
ГИБДД назвала самое опасное нарушение в 2021 году 11:16
Харламов задумался о запуске шоу про развод 11:16
Манижа стала лицом международной женской программы Spotify 11:15
В России выявлено 33 899 новых случаев заражения коронавирусом 11:10
Крупные авиакомпании начали отменять рейсы из-за 5G 11:10
Эксперты прогнозируют подорожание платных дорог в России 11:08
В МИД РФ разоблачили стратегию США по гарантиям безопасности 11:08
Талалаев об отношениях в команде: чеченские игроки ревностно относятся... 11:06

Трампа и его детей хотят заставить дать показания о мошенничестве для получения кредитов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jacquelyn Martin/AP

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс ходатайствовала о принуждении экс-президента США Дональда Трампа и двух его взрослых детей — Иванку и Дональда Трампа-мл. — дать показания об оценках активов семьи и ключевых объектов недвижимости на Манхэттене, а также предоставить соответствующие документы. Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральная прокуратура Нью-Йорка заявила о наличии доказательств, что Трамп использовал «искаженные» оценки недвижимости и активов для получения кредитов. «Среди прочего, в финансовых документах Трампа искажены объективные факты, такие как размер пентхауса г-на Трампа в Trump Tower», — приводит агентство слова Летиции Джеймс.

По ее словам, в распоряжении прокуратуры есть «значительные доказательства», что Trump Organization использовала мошеннические схемы оценки активов, благодаря которым получила «множество экономических выгод», включая кредиты, налоговые вычеты и страховые выплаты.

Ранее Трамп заявил, что ложь о его связях с Россией, которую распространяли в США, помешала его работе в Белом доме. Политик отметил, что при нем у США не было таких проблем с Россией, Китаем и Ираном, как сейчас. По мнению Трампа, зарубежные партнеры не уважают нового президента США Байдена и его команду.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть