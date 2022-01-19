Трампа и его детей хотят заставить дать показания о мошенничестве для получения кредитов

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс ходатайствовала о принуждении экс-президента США Дональда Трампа и двух его взрослых детей — Иванку и Дональда Трампа-мл. — дать показания об оценках активов семьи и ключевых объектов недвижимости на Манхэттене, а также предоставить соответствующие документы. Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральная прокуратура Нью-Йорка заявила о наличии доказательств, что Трамп использовал «искаженные» оценки недвижимости и активов для получения кредитов. «Среди прочего, в финансовых документах Трампа искажены объективные факты, такие как размер пентхауса г-на Трампа в Trump Tower», — приводит агентство слова Летиции Джеймс.

По ее словам, в распоряжении прокуратуры есть «значительные доказательства», что Trump Organization использовала мошеннические схемы оценки активов, благодаря которым получила «множество экономических выгод», включая кредиты, налоговые вычеты и страховые выплаты.

Ранее Трамп заявил, что ложь о его связях с Россией, которую распространяли в США, помешала его работе в Белом доме. Политик отметил, что при нем у США не было таких проблем с Россией, Китаем и Ираном, как сейчас. По мнению Трампа, зарубежные партнеры не уважают нового президента США Байдена и его команду.