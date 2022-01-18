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Путин обсудил Украину с Алиевым

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время беседы стороны в связи с недавней поездкой Алиева в Киев обсудили украинскую проблематику и урегулирование ситуации, «буксующей из-за деструктивной линии» властей Украины.

«Владимир Путин рассказал о состоявшихся контактах с США и их союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность России. При обмене мнениями по поводу недавних событий в Казахстане выражено удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ», — отметили в пресс-службе.

Ранее Путин поговорил по телефону с премьер-министром Исламской Республики Пакистана Имраном Ханом. В ходе беседы, в частности, они обсудили тему религии и национального достоинства.

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