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Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку

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Глава правительства России Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на удаленную работу, трансляцию заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом ведет «Россия 24».

Он отметил, что на протяжении десяти дней в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, в частности в ряде субъектов настораживает рост числа госпитализаций и больных в среднетяжелом и тяжелом состоянии. Так, в Республике Тыва за неделю в два раза увеличилось количество занятых коек и практически в 2,5 раза увеличилось число больных средней степени тяжести, а на Ставрополье за неделю тяжелых пациентов стало больше на 23%, а находящихся на ИВЛ — на 43%.

По словам премьер-министра, 32 российских региона не обеспечивают должного уровня тестирования граждан на COVID-19, что может привести к искажению реальной ситуации. Он обратил внимание глав регионов на эту проблему и поручил обеспечить необходимый охват тестирования.

Мишустин также сообщил, что правительство разработало план дополнительных мероприятий, который призван подготовить здравоохранение «к возможному более резкому увеличению числа больных», однако для его эффективной реализации важно подготовить медицинскую инфраструктуру: оценить наличие медицинских кадров, лекарственных препаратов, кислорода и средств индивидуальной защиты.

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