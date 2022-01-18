Назарбаев обратился к народу Казахстана

Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев обратился к гражданам, видеозапись опубликована на его официальном YouTube-канале.

Он сообщил, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане и не покидал столицу. Назарбаев выразил соболезнования родным погибших в беспорядках в республике и заявил, что целью этих атак было разрушение целостности страны и устоев государства. Он также подчеркнул необходимость установить «организаторов этих погромов и убийств».

Назарбаев также указал, что в казахстанской элите нет никакого конфликта или противостояния, слухи об этом беспочвенны. Он сообщил, что президент Касым-Жомарт Токаев, обладая «всей полнотой власти», в скором времени станет председателем правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»).

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Назарбаев мог уехать из Казахстана, поскольку он не дал ни одного заявления по ситуации с массовым протестам в стране.

Протесты в ряде регионов страны вспыхнули 2 января после повышения цен на топливо. На фоне ситуации в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил на себя должность председателя Совбеза. После произошедшего в республике были проведены кадровые перестановки.

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года. При этом был сохранен его статус лидера нации, пост председателя Совета безопасности и председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества»).