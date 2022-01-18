Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на «удаленку» 14:28
СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве при строительстве стадионов ЧМ-2018 14:24
В Краснодарском крае пьяная компания пытала полицейского в лесу 14:23
«Сказали, что все закончено»: звезда «Сватов» о закрытии... 14:23
В Союзе журналистов Москвы призвали Mash извиниться перед Монеточкой 14:22
Ректор МГУ заявил, что девятилетняя Теплякова оказалась в непростой ситуации 14:21
В «Единой России» объяснили отказ от рассмотрения закона о QR-кодах 14:20
Переводчица спасла Лаврова на переговорах с Бербок 14:18
В Индонезии появится новая столица 14:14
В Гонконге власти призвали сдать около 2000 хомяков из-за COVID-19 14:12

Назарбаев обратился к народу Казахстана

Назарбаев заявил, что не покидал Казахстан

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев обратился к гражданам, видеозапись опубликована на его официальном YouTube-канале.

Он сообщил, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане и не покидал столицу. Назарбаев выразил соболезнования родным погибших в беспорядках в республике и заявил, что целью этих атак было разрушение целостности страны и устоев государства. Он также подчеркнул необходимость установить «организаторов этих погромов и убийств».

Назарбаев также указал, что в казахстанской элите нет никакого конфликта или противостояния, слухи об этом беспочвенны. Он сообщил, что президент Касым-Жомарт Токаев, обладая «всей полнотой власти», в скором времени станет председателем правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»).

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Назарбаев мог уехать из Казахстана, поскольку он не дал ни одного заявления по ситуации с массовым протестам в стране.

Протесты в ряде регионов страны вспыхнули 2 января после повышения цен на топливо. На фоне ситуации в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил на себя должность председателя Совбеза. После произошедшего в республике были проведены кадровые перестановки.

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года. При этом был сохранен его статус лидера нации, пост председателя Совета безопасности и председателя партии «Нур Отан» («Свет Отечества»).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть