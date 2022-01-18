В Кремле ответили на вопрос об «эвакуации» российских дипломатов из Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос о якобы проводящейся эвакуации российских дипломатов из посольства в Киеве.

«МИД уже все сказал», — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что Кремлю нечего добавить к позиции внешнеполитического ведомства.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американские и украинские официальные лица утверждают, что за неделю до начала переговоров по ситуации на границе с Украиной, Россия якобы начала «опустошать» свое посольство в Киеве. По словам высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины, на которого ссылаются авторы статьи, семьи российских дипломатов стали покидать посольство и «отправились домой».

При этом министерство иностранных дел России сообщило, что посольство в Киеве работает в штатном режиме. В украинском МИДе также отметили, что не получали заявлений об эвакуации от посольств.