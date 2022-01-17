В Великобритании сравнили расширение НАТО с блокадой Ленинграда

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес сравнил расширение НАТО на восток и блокаду Ленинграда, пишет The Times.

По словам Бена Уоллеса, принимая в свой состав государства Восточной Европы, альянс не стремится взять Россию в кольцо.

По словам министра, НАТО, принимая в свой состав страны Восточной Европы, не пытается взять Россию в кольцо. Он отметил, что только пять участников альянса из 30 соседствуют с Российской Федерацией и лишь 1/16 часть российских границ приходится на НАТО.

«Если считать окружением тот факт, что 6% вашего периметра заблокировано, то, нет сомнений, храбрецы, сражавшиеся за Арнем или Ленинград во Второй мировой войне, могли бы резко высказаться на сей счет», — заявил он.

При этом глава британского военного ведомства указал, что опасения России из-за деятельности НАТО ничем не обоснованы, так как, во-первых, организация является «оборонным альянсом», а во-вторых, НАТО не расширялось на Восток целенаправленно, ведь страны региона сами выразили желание вступить в альянс из соображений собственной безопасности.

Уоллес также заявил, что заявления российских властей, в частности информация министра обороны РФ Сергея Шойгу о готовящейся американцами провокации на Украине с использованием химического оружия, призваны создавать видимость «ложной угрозы» вместо того, чтобы «обсуждать реальную повестку дня президента Российской Федерации» Владимира Путина.