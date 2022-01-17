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В МИД Хорватии оценили переговоры России с ЕС

Глава МИД Хорватии Грлич-Радман назвал переговоры России с Евросоюзом необходимыми

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Antonio Bronic/Reuters

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что переговоры России с ЕС и отдельными странами Евросоюза являются необходимыми. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава хорватского МИД заявил, что верит, что переговоры РФ с Западом, которые были на прошлой неделе, не станут однократными.

«Безусловно, необходимо, нужно разговаривать, чтобы преодолеть разногласия и добиться взаимного доверия. В этой фазе строительства доверительных отношений необходимо разговаривать об ограничении вооружений. Переговоры, которые прошли на прошлой неделе, верю, что они не останутся одноразовыми и процесс достижения стабильных отношений должен развиваться», — заявил Грлич-Радман.

Он отметил, что Хорватия, находясь внутри Североатлантического альянса, сотрудничает и проводит переговоры с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следует уточнить тему трехстороннего саммита РФ – США – Украина от Вашингтона, который ранее предложил провести украинский лидер Владимир Зеленский.

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