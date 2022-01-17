На Украине рассказали, как сдерживают «агрессию России»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 17 января, встретился с делегацией конгресса США и заявил, что этот визит помогает «сдерживать российскую агрессию».

«Этот своевременный визит укрепляет стратегическое партнерство Украина-США, способствует сдерживанию дальнейшей агрессии РФ», — написал он в Twitter.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что нагнетание ситуации вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину является попыткой Запада сохранить тему в международной повестке. По его словам, в России разочарованы тем, что не состоялся разговор по предложениям о безопасности на заседании постсовета ОБСЕ, но это было ожидаемо.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Российские предложения по безопасности США и НАТО обсуждались в ОБСЕ 13 января, а также ранее в Женеве и Брюсселе. Однако ни США, ни НАТО пока не дали никаких письменных ответов.