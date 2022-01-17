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Песков прокомментировал размещение российского вооружения на Кубе

Песков: не Россия является причиной напряженности в мире

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о вероятности размещения российского вооружения на Кубе.

Он подчеркнул, что «в контексте нынешней ситуации» Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность. Представитель Кремля отметил, что в Москве слышали заявления замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о «18 сценариях» у США в случае «российского вторжения на Украину».

«Мы тоже разные сценарии рассматриваем, их должно быть меньше, не нужно делать сложным то, что сложным не является», — отметил Песков.

Кроме того, Песков оценил просьбу Эстонии о размещении на ее территории дополнительных сил НАТО, а также активность Швеции в Балтийском регионе.

«Это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей. И это и есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности», — заявил Песков.

Он также напомнил, что Москва ожидает от американской стороны ответа на российские предложения о госбезопасности и надеется, что им «что-то удастся сформулировать в письменном виде».

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