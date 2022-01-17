Минобороны Эстонии заявило о готовности разместить до 5000 солдат НАТО

В Эстонии готовы разместить у себя до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования НАТО, сообщил вещательной компании ERR канцлер Министерства обороны Кусти Сальм.

«Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости... В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до 5 тыс. человек», — отметил он.

Как уточнил представитель ведомства, территория для принятия союзников есть в городе Тапа — там можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям.

Если для военных не хватит мест в казармах, их можно будет разместить в палатках. Для них даже готовы построить и новые казармы, если они задержатся в Эстонии, добавил Сальм.

Как он напомнил, решение направить в Эстонию на постоянной основе боевую группу НАТО численностью в 1,2 тыс. человек было принято на саммите альянса в Варшаве в июне 2016 года, а в апреле 2017 года союзники прибыли в Эстонию. С тех пор прибалтийское государство создало необходимую для этих целей инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что украинец вызвался бесплатно разместить на своем участке базу НАТО.