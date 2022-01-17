Порошенко попытались задержать правоохранители после приземления в Киеве

Рейс компании Wizz Air из Варшавы, на котором прибыл экс-президент Украины Петр Порошенко, приземлился в аэропорту Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшего главу Украины встречают не менее тысячи сторонников, которые находятся у здания аэропорта. В понедельник, 17 января, в Печерском районном суде пройдет заседание, где рассмотрят ходатайство об аресте Порошенко по делу о государственной измене.

На территории воздушной гавани присутствует большое число полицейских и представителей Национальной гвардии.

Также уточняется, что правоохранители попытались задержать Порошенко. Еще следователь на пограничном контроле вручил политику повестку с вызовом в суд. В повестке Порошенко фигурирует как «задержанный».

Расследование в отношении него проводится по статьям УК Украины «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и Создание террористической организации». По словам начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолия Бунича, Порошенко использовал свои полномочия на посту президента для разрыва контактов на поставку угля из ЮАР.

Также Порошенко оценил вероятность своего ареста по возвращении в Киев.