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Посол Антонов заявил, что переговоры с США и НАТО пока не дали конкретного результата

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Переговоры России с США и НАТО пока не дали конкретного результата. Соответствующее заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы. Готовы и к обсуждению встречных предложений», — добавил он.

12 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Оно продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9-10 января в Женеве.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет защищать свою безопасность военными средствами, если не получится политическими.

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