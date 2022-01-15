В США подготовили 18 сценариев при «вторжении» России на Украину

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в интервью The Financial Times, что США подготовили 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину.

Она не стала конкретизировать, что это за сценарии, однако указала, что работа, которую США ведут с союзниками, направлена на то, чтобы «причинить очень острую боль очень быстро», если Россия предпримет шаги агрессии против Украины в любой форме. Политик также подчеркнула, что Вашингтон сможет снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых дипломатических вопросах, в настоящее время США работают над письменным ответом на предложения российской стороны по гарантиям госбезопасности.

«Мы надеемся, что с некоторыми идеями, которые мы выложим на стол, Москва останется за столом переговоров», — указала Нуланд.

Ранее в Сенате США представили проект санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину. Также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит готовить новые санкции против России.

Между тем, по мнению аналитиков The Wall Street Journal, Европа не будет вводить жесткие санкции против России в помощь США.