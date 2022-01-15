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Власти Ингушетии дали ответ на требования Кадырова

Власти Ингушетии предъявили три претензии Кадырову в ответ на его требования

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов ответил на требования главы Чечни Рамзана Кадырова выдвинуть в его адрес обоснованные обвинения в течение трех дней и предъявил ему три претензии, сообщает «Фортанга».

По информации издания, одна из претензий касается территориального вопроса, для разрешения которого Султыгов предложил Кадырову создать двухстороннюю комиссию для определения границ между Ингушетией и Чечней.
По его мнению, оба народа всю жизнь будут смотреть друг на друга через призму обоюдного соглашения.

Другой претензией со стороны Ингушетии стали нелицеприятные высказывания из уст высокопоставленных чиновников в адрес ингушского народа. В частности, сопредседатель «Мекх-Кхел» попросил Кадырова, чтобы чеченские чиновники воздержались от этого.

«Берегите это братство, чтобы это было не в одностороннем порядке. Сделайте нам навстречу один шаг, мы сделаем вам три шага! Тогда будет между нами братство и уважение друг к другу», — указал он.

Третья претензия касалась неправомерных действий к беженцам из Ингушетии, проживавшим в Грозном во время военной кампании. Султыгов подчеркнул, что ингушам, проживавшим в Грозном, которые длительно стоят на учете, искусственно создают препятствия. Он также напомнил, что во время двух военных кампаний ингушский народ поддержал чеченцев.

«Не требуйте отказные с владельцев ингушских домов, освободите дома ингушей. Мы скажем вам спасибо за это», — предложил он.

13 января глава Чечни Рамзан Кадыров дал ингушским властям три дня, чтобы получить от них обоснованные обвинения. Он отметил, что готов рассмотреть требования как всего ингушского народа, так и отдельных фамилий, в противном случае пообещал призвать к ответу тех, кто пытается его очернить. Особое недовольство главы Чечни вызвал тот факт, что бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзхиев публично извинился за объятие с чеченским лидером на свадьбе, где они были гостями. Тейп Хадзиевых выразил недовольство поведением чиновника, который якобы тепло приветствовал чеченскую делегацию на фоне нового витка территориальных споров.

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