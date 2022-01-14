New York Times: США при эскалации конфликта вокруг Украины могут помочь ей вооружением

США и их союзники в случае эскалации ситуации вокруг Украины могут помочь украинской стороне путем проведения учений в странах НАТО. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в администрации американского президента.

По данным издания, учения могут пройти в Польше, Румынии и Словакии. В случае эскалации ситуации предусмотрены и поставки оружия.

«Помимо материально-технической поддержки и оружия, США и союзники по НАТО могут также предоставить медицинское оборудование, услуги и даже убежище», — говорится в материале.

Как отмечается в материале, помощь Украине будут оказывать ЦРУ и Пентагон.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга заявила, что США в настоявшее время нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной. Псаки также заявила, что США обладают данными о том, что Россия готовит «провокации» на Украине.

Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры в режиме видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным.