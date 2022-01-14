Глава дипломатии ЕС заявил о подготовке новых санкций против России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит готовить новые санкции против России. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«ЕС продолжит подготовку новых санкций против России в тесном взаимодействии с иностранными партнерами. Мы усилим координацию с США, НАТО и с партнерами внутри ОБСЕ», — сказал он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что санкции против России в случае «эскалации на Украине» являются лишь частью доступного инструментария, есть и другие меры.

Он подчеркнул, что у США существуют иные инструменты, которые могут быть использованы против России. По словам советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности, они касаются интересов и возможностей в сфере безопасности Российской Федерации.

Салливан добавил, что цель США и союзников «не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам.