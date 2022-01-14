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Названы главные задачи Грызлова на посту посла в Белоруссии

Источник: задачей Грызлова на посту посла РФ в Белоруссии станет укрепление интеграции

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РИА «Новости»

Источник заявил РИА «Новости», что ставший послом РФ в Белоруссии Борис Грызлов, в частности, будет работать над укреплением союзной интеграции.

«Нынешний период российско-белорусских отношений связан с общими задачами по укреплению союзной интеграции и усилению координации двух стран на международной арене», — заявил источник.

14 января президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии. Днем ранее МИД Белоруссии согласовал кандидатуру Грызлова на пост российского посла.

До назначения — с 2015 года — Грызлов возглавлял российское представительство в контактной группе по Донбассу. Пока Грызлов останется председателем высшего совета «Единой России», заявили в партии.

С 2011 по 2016 год Грызлов состоял в Совете безопасности России. В 2003-2011 годах он был спикером Госдумы, а с 2001 по 2003 год находился на посту министра внутренних дел.

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