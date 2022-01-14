Посольство Кубы ответило на сообщения о размещении на острове военной инфраструктуры РФ

В кубинском посольстве в Москве сообщили РИА «Новости», что не имеют данных о том, обсуждается ли российское военное присутствие на острове.

Комментарий ведомства последовал после того, как замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью RTVI, что «от действий американских коллег» будут зависеть «мероприятия» по линии российского Минобороны в случае «усиления военного нажима». Рябков сказал, что не хочет ничего подтверждать в этом вопросе, но и не будет ничего исключать, и подчеркнул, что Москва не желает подобного развития ситуации.

В ответ в США пообещали «разобраться» в этом вопросе. Так, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter Белого дома, заявил, что Вашингтон даст жесткий ответ Москве в случае размещения российских войск в Латинской Америке.

Ранее Рябков заявил, что Карибский кризис 1962 года может повториться. По его мнению, это может произойти, если США и члены альянса продолжат давить на Россию.