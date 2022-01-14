Советник Байдена Салливан: санкции против России являются частью доступного инструментария

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что санкции против России в случае «эскалации на Украине» являются лишь частью доступного инструментария, есть и другие меры. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не буду говорить, что санкции – это инструмент, который решает все проблемы. Но помните, санкции – лишь одна часть от того…, что мы будем делать в случае потенциального вторжения России на Украину», — заявил Салливан.

Он подчеркнул, что у США существуют иные инструменты, которые могут быть использованы против России. По словам советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности, они касаются интересов и возможностей в сфере безопасности Российской Федерации.

Салливан добавил, что цель США и союзников «не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам.

Ранее советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности раскрыл данные американского разведывательного сообщества, касающиеся гипотетической военной агрессии России против Украины.