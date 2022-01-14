Джонсон и Столтенберг: Украина должна свободно принимать решение о членстве в НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре обсудили вступление Украины в НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение канцелярии главы британского правительства.

«Они согласились, что Украина должна быть свободна в своем стремлении к членству в НАТО, и премьер-министр подтвердил полную поддержку Великобритании НАТО и защиту альянса», — говорится в заявлении.

Стороны подтвердили необходимость введения суровых экономических санкций, если Россия совершит вторжение на Украину.

Джонсон и Столтенберг считают важным, чтобы Россия не закрывала дверь для диалога и участвовала в конструктивных дискуссиях.

Ранее заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что концентрация российских войск у границы с Украиной может вылиться в конфликт. Шерман утверждает, что Россия «сконцентрировала эти силы, чтобы оказать давление на Европу и Соединенные Штаты, на евроатлантические амбиции, чтобы запугать».

Минувшей осенью и этой зимой в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.

В России неоднократно отвергали подобные утверждения. Комментируя тезис о вторжении России на Украину, российский президент Владимир Путин напоминал, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.