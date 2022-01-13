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МИД РФ предупредил США и НАТО об угрозе конфронтации

МИД РФ: США и НАТО должны выбрать между неделимостью безопасности и конфронтацией

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России прокомментировало прошедшие обсуждения Постоянного совета ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности, отметив, что США и НАТО встали перед выбором.

В ведомстве подчеркнули, что безопасность Европы зависит от тех стран, которые «несут особую ответственность» за ситуацию в регионе. Прежде всего, в министерстве отметили Россию и США, поскольку в их распоряжении есть ядерное оружие.

«Здесь наступил момент истины, когда необходимо определиться, пойдем ли мы по пути материализации принципа неделимости безопасности, зафиксированного на высшем уровне в документах ОБСЕ, или скатимся в конфронтацию по лекалам «холодной войны», новую гонку вооружений, соревнование угроз-контругроз с очевидными рисками для всех государств-участников ОБСЕ. Последняя опция может иметь необратимые последствия», — заявили в министерстве.

Дипломаты назвали ОБСЕ той организацией, которая «потенциально может сыграть полезную роль» в поддержке договоренностей, если таковые будут достигнуты по итогам встреч представителей России, США и НАТО.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил об отсутствии адекватного ответа или реакции по предложениям о гарантиях безопасности со стороны партнеров по организации.

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